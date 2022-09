O vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente do país, Dmitry Medvedev. EFE/KREMLIN POOL/ SPUTNIK/Arquivo

O vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente do país, Dmitry Medvedev, admitiu nesta sexta-feira que "não haverá gás russo" na Europa se os países da União Europeia (UE) colocarem um teto no preço do combustível em meio a debates para fazer o mesmo com petróleo.

"O mesmo acontecerá com o petróleo, simplesmente não haverá gás russo na Europa", escreveu Medvedev no Telegram.