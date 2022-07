Os fenômenos climáticos extremos e os impactos das mudanças climáticas, como a "megaseca", o degelo e o desmatamento, continuarão piorando na América Latina e no Caribe, afetando a saúde, o desenvolvimento e o abastecimento alimentar, advertiu nesta sexta-feira a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

No relatório "O estado do clima na América Latina e no Caribe", apresentado hoje na cidade colombiana de Cartagena das Índias, a organização advertiu para as repercussões "profundas" que os fenômenos climáticos extremos têm nos ecossistemas, na segurança alimentar e água, a saúde das pessoas e a luta contra a pobreza.