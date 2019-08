A meio-soprano Patricia Wulf, uma ex-cantora de ópera que acusou Plácido Domingo de assédio sexual, confirmou suas acusações nesta terça-feira e disse contar com uma testemunha do suposto comportamento inadequado do tenor espanhol.

"O meu relato do que aconteceu é verdadeiro", disse à Agência Wulf, de 61 anos, que assegura ter cantado "em múltiplas ocasiões" com Plácido Domingo na Ópera Nacional de Washington, instituição da qual o cantor espanhol foi diretor artístico e diretor-geral.