O ator Mel Gibson foi internado em um hospital em Los Angeles, nos Estados Unidos, depois de ter sido infectado pelo novo coronavírus em abril, mas não havia tornado o contágio público até os seus representantes confirmarem que ele havia se recuperado.

"Ele testou positivo em abril e passou uma semana no hospital. Foi tratado com o medicamento Remdesivir enquanto estava no hospital e, desde então, tem feito testes negativos em inúmeras ocasiões, bem como positivos para anticorpos", declarou o representante de Gibson em um comunicado divulgado nesta sexta-feira.