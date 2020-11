A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, votou nesta terça-feira em Palm Beach, a cidade do sudeste da Flórida para a qual ela e seu marido, o presidente Donald Trump, candidato a um segundo mandato, mudaram sua residência particular em 2019.

Com um vestido estampado sem mangas e o cabelo puxado para cima em um laço baixo, Melania não disse em quem votou no Centro de Recreação Morton e Barbara Mandel, ao contrário do que havia sido feito pelo marido, que depositou o voto de maneira antecipada.

"Eu votei em um cara chamado Donald Trump", declarou o candidato republicano em outro local de votação em Palm Beach, ao qual compareceu há duas semanas.

Segundo a imprensa local, nos arredores do local de votação da primeira-dama, a polícia forçou a retirada de vários cartazes com o nome de Trump e do atual vice-presidente, Mike Pence, também candidato à reeleição.

Melania está em Mar-a-Lago, uma mansão que Trump comprou nos anos 90 e se transformou em um clube privado. Contudo, de acordo com relatos da imprensa, ela viajará de volta a Washington hoje para esperar os resultados na Casa Branca.

A Flórida é um dos estados mais importantes nas eleições americanas, devido aos 29 votos que proporciona ao candidato mais votado para o Colégio Eleitoral, onde é definido o vencedor.

Jill Biden, esposa do candidato democrata à Presidência, Joe Biden, votaria em Tampa Bay, no oeste da Flórida. A região faz parte do corredor I-4, uma rodovia que cruza o centro do estado de costa a costa e é considerada vital para vencer as eleições no estado. EFE

ac-ar/dr