As autoridades do estado de Victoria, na Austrália, registraram nesta quarta-feira 484 casos e duas mortes por Covid-19, um novo recorde diário desde o surto detectado em Melbourne, no início deste mês.

De 7 a 21 deste mês, o estado de Victoria, no sudeste do país, confirmou cerca de 3.810 pessoas infectadas com o novo coronavírus, representando mais de 29% do número total de casos registrados na Austrália desde o início da pandemia.