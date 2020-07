Melbourne, a segunda cidade mais populosa da Austrália, com cerca de 5 milhões de habitantes, passará por seis semanas de confinamento, a partir da meia-noite de quarta-feira, diante do registro de novos casos do novo coronavírus.

As autoridades locais anunciaram nesta terça-feira a medida recomendada pelo Ministério da Saúde para controlar a expansão de novos casos detectados, muitos dos quais foram causados por infecções locais e vários em surtos desconhecidos.