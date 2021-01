Uma menina italiana de 10 anos morreu asfixiada nesta sexta-feira, após colocar um cinto no pescoço para o "desafio do apagão" que circula na rede social TikTok, informou a imprensa local.

Antonella Sicomero, nascida na cidade de Palermo, na região da Sicília, no sul da Itália, foi encontrada pela irmã de cinco anos no banheiro de casa com um cinto de roupão de banho preso a um pescoço e um radiador.