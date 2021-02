Uma menina de 7 meses morreu em decorrência da Covid-19 na Venezuela, elevando para 1.202 o número de vítimas da doença no país, conforme revelou na terça-feira a vice-presidente executiva, Delcy Rodríguez.

No total, seis pessoas morreram nas últimas 24 horas, incluindo duas mulheres, uma de 63 anos do estado de Apure e outra de 72, de Lara, explicou Rodríguez, em seu relatório diário publicado no Twitter.