O menino Murtaza Ahmadi, que ficou mundialmente conhecido em 2016, quando foi fotografado usando como camiseta uma sacola de plástico com o nome do atacante argentino Lionel Messi, atualmente, está escondido em Cabul, no Afeganistão, por temor de represálias dos talibãs, que tomaram o poder no país.

O jovem, que agora tem dez anos, vive com a família em um pequeno apartamento na capital afegã, para onde fugiram dois meses atrás, após deixar a aldeia de Ghazni, onde nasceu, que estava sendo atacada pelo grupo fundamentalista.