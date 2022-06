Um menino de 2 anos de idade matou acidentalmente seu pai na Flórida, nos Estados Unidos, depois de encontrar uma arma de fogo em sua casa, e sua mãe responderá judicialmente pelo ocorrido, informou nesta terça-feira a imprensa local.

O Gabinete do Xerife do condado de Orange, no centro da Flórida, informou que Marie Ayala, de 28 anos, foi presa sob acusações de homicídio culposo por negligência e posse de arma de fogo por um criminoso condenado, já que tanto ela quanto seu marido, Reggie Mabry, de 26, já haviam sido condenados anteriormente e não poderiam ter armas.