A versão chinesa do aplicativo TikTok, Douyin, limitará o seu uso para os menores de 14 anos a 40 minutos por dia, explicou a empresa em comunicado divulgado na rede social Wechat.

Esses 40 minutos estarão disponíveis a essa faixa etária entre as 6h e as 22h. Os usuários menores de 14 anos deverão se registrar com o nome real e terão acesso a um "modo juvenil" elaborado para eles, que inclui a limitação de tempo.