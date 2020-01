Pesquisa realizada por estudantes da Universidad de Chile mostra que 93% dos cidadãos que protestaram durante os últimos dois meses e meio na Praça Itália, epicentro das manifestações que abalam o país em Santiago, declarou que está pouco ou muito insatisfeito com a democracia.

Batizado como "Pesquisa Zona Zero", o levantamento reúne as respostas de 886 manifestantes a perguntas abertas sobre suas demandas, possíveis soluções para crise social e a avaliação dos entrevistados sobre o uso da força policial nas manifestações.

Segundo a pesquisa, 75% dos manifestantes indicou a melhora do sistema previdenciário como a principal reivindicação da maior crise enfrentada pelo país desde a redemocratização em 1990. Na sequência estão a saúde, com 57,7% e a educação, com 56,9%.

A defesa da elaboração de uma nova Constituição para substituir a atual, uma herança da ditadura de Augusto Pinochet, está na quinta posição. No entanto, 84% dos ouvidos pela pesquisa acham que não é possível fazer "mudanças sociais significativas" sem que haja uma nova Carta Magna no Chile.

"É um movimento sólido que não tem nada de moda. Encontramos pessoas com ideias claras sobre um modelo de país que querem", afirmou Alejandra Delaveau, estudante que faz parte do núcleo responsável pela pesquisa na Faculdade de Sociologia da Universidad de Chile.

A ideia, segundo ela, era criar evidências empíricas sobre a crise e desmitificar algumas visões que se têm dos manifestantes. Uma delas, por exemplo, é de que apenas os mais jovens estão nas ruas. A média etária dos chilenos entrevistados, por exemplo, é 33 anos.

A maior parte dos manifestantes se identifica com a esquerda (63,8%). Outros 17,6% disseram não ter preferência ideológica e 14,9% afirmaram ser de centro.

Críticas à resposta das forças de segurança aos protestos foram quase unânimes. Segundo a pesquisa, 99,4% dos entrevistados considerou que houve uso excessivo da forma para conter as manifestações que começaram em outubro.

Quase a metade dos entrevistados também disse que a decisão do presidente do país, Sebastián Piñera, de utilizar o Exército e decretar estado de emergência teve o efeito contrário do esperado e aumentou o desejo de participar das manifestações.

Para Luís Mesina, porta-voz da Coordenação Nacional de Trabalhadores, o resultado é uma prova de que as pessoas não tiveram medo do governo, especialmente as gerações mais jovens que não viveram nos tempos da ditadura de Pinochet.

A principal solução apontada pelos manifestantes na pesquisa é a elaboração de uma nova Constituição, escrita por uma assembleia constituinte composta de pessoas escolhidas unicamente para esse fim.

Os chilenos votarão em plebiscito marcado para ocorrer no dia 26 de abril se o país elaborará ou não uma nova Constituição.