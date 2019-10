2 out 2019

Mercedes Aráoz renunciou na noite de terça-feira à vice-presidência do Peru e à presidência interina do país que lhe foi encarregada pelo Congresso, após a dissolução do Parlamento disposto pelo mandatário peruano, Martín Vizcarra.

Através de uma carta divulgada em sua conta no Twitter, Araóz dirigiu-se ao chefe do Parlamento dissolvido, Pedro Olaechea, para informá-lo de sua renúncia irrevogável ao cargo de segundo vice-presidente da República, pois "a ordem constitucional foi quebrada" no país.