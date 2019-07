Imagem do chanceller argentino, Jorge Faurie (esq), junto com o intendente de Santa Fé, José Manuel Corral (dir), durante a apresentação da cidade de Santa Fé como sede da 54ª Cúpula de Presidentes do Mercosul, que acontece na próxima semana. EFE/Pablo Ramón

O Mercosul prepara-se para realizar na próxima semana sua cúpula semestral com o histórico acordo com a União Europeia (UE) como o trunfo com o qual procura deixar para trás a frustração pelos poucos avanços comerciais do bloco, que ainda tem pendente a adesão da Bolívia e a Venezuela suspensa por uma crise não resolvida.