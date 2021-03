Os presidentes de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, países fundadores do Mercosul, assim como Chile e Bolívia, que são associados, celebraram o 30º aniversário do bloco nesta sexta-feira em um evento virtual no qual foram evidentes as diferenças sobre a estratégia conjunta de abertura comercial.

A cerimônia, que durou pouco mais de uma hora, reuniu, além de Jair Bolsonaro, o argentino Alberto Fernández como anfitrião - por exercer a presidência rotativa semestral do bloco -, o paraguaio Mario Abdo Benítez, o uruguaio Luis Lacalle Pou, o chileno Sebastián Piñera e o boliviano Luis Arce, cujo país está em vias de se tornar um membro pleno do grupo.