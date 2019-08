O ministro de Meio Ambiente da Argentina, Sergio Bergman, afirmou nesta quinta-feira que o Mercosul está avançando para a ratificação do acordo de livre-comércio com a União Europeia e está disposto a cumprir com os compromissos em matéria ambiental, apesar das diferenças dentro do bloco.

"Estamos avançando no acordo e vamos cumpri-lo também em matéria ambiental", afirmou Bergman em declarações aos jornalistas no marco da Semana do Clima na América Latina e no Caribe realizado na cidade de Salvador (Bahia).