Os países do Mercosul e Singapura anunciaram nesta quarta-feira a conclusão da etapa de negociações de um acordo comercial, que teve início em abril de 2019.

Em discurso na 60ª Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum, realizada em Luque, nos arredores de Assunção, o vice-ministro de Relações Econômicas e Integração do Paraguai, Raúl Cano Ricciardi, disse que durante este semestre, quando o país exerceu a presidência rotativa do bloco, foram realizadas três rodadas de negociações presenciais com Singapura.