Os presidentes de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, membros plenos do Mercosul, e do Chile, país associado ao bloco, condenaram nesta quarta-feira o atentado terrorista contra a sede da Associação Mutual Israelita Argentina (Amia) em Buenos Aires, que completa 25 anos amanhã, e pediram justiça para as vítimas.

"Acompanhamos a reivindicação da Argentina na busca de esclarecimento e justiça", afirmaram os líderes do Mercosul em uma declaração conjunta divulgada durante a cúpula semestral do bloco, realizada na cidade de Santa Fé, a 467 quilômetros de Buenos Aires.