O Mercosul realizará nesta semana sua cúpula semestral na Argentina com uma revitalizada agenda graças ao histórico acordo alcançado em junho com a União Europeia (UE), que chega como uma lufada de ar fresco diante da insatisfação com as escassas conquistas comerciais do bloco sul-americano.

As deliberações acontecerão na cidade de Santa Fé, 500 quilômetros ao norte de Buenos Aires, e começarão nesta segunda-feira com uma reunião do Grupo Mercado Comum (GMC), o órgão executivo do bloco fundado em 1991 por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.