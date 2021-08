A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, admitiu nesta sexta-feira, após se reuniu com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que precisará dialogar com os talibãs para salvar vidas no Afeganistão.

"Agora será necessário dialogar com os talibãs e tentar salvar aqueles cuja vida está ameaçada, para que possam abandonar o país. Os talibãs receberam mais apoio do que gostaríamos", disse a governante em entrevista coletiva conjunta no Kremlin.