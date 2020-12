A chanceler alemã, Angela Merkel, comemorou nesta quinta-feira o acordo firmado entre União Europeia (UE) e Reino Unido para definir claramente a futura relação entre ambos após o Brexit, frisou a importância histórica do entendimento e se mostrou confiante que o pacto será aprovado na Alemanha.

"Com este acordo, estabelecemos as bases para um novo capítulo nas nossas relações. O Reino Unido continuará sendo, também fora da União Europeia, um parceiro importante para a Alemanha e para a UE", ressaltou em comunicado.

De acordo com Merkel, agora o governo alemão estudará "intensivamente o texto do acordo", processo que não precisará ser feito "do zero", já que a Comissão Europeia deixou os Estados-membros informados durante todo o processo de negociação.

"Por isso, podemos avaliar rapidamente se a Alemanha pode apoiar o resultado das negociações. Estou muito confiante de que o acordo que temos diante de nós é bom", acrescentou.

Merkel detalhou que o Conselho de Ministros se reunirá na próxima segunda-feira, a distância, para abordar a postura alemã sobre o acordo. Depois, o Conselho poderá aprovar a aplicação provisória do pacto.

"O acordo só pode entrar definitivamente em vigor quando também for aprovado pelo Parlamento Europeu", lembrou a política alemã.

A governante também expressou "grande agradecimento" à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ao negociador-chefe do bloco europeu, Michel Barnier. EFE

