17 out 2019

EFE Bruxelas 17 out 2019

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, comemorou nesta quinta-feira o acordo entre Reino Unido e União Europeia (UE) sobre o Brexit, considerando que o mesmo salvaguardará o mercado único e preservará a paz na Irlanda.

"Com certeza, notícia do dia de hoje é que foi possível fechar um acordo entre o governo britânico e a Comissão Europeia. Neste momento estamos analisando e formaremos uma opinião, mas naturalmente já conhecemos as partes amplas deste acordo e posso dizer que trata-se de uma boa notícia", disse Merkel, durante sua chegada à cúpula da UE.