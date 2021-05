O presidente da Argentina, Alberto Fernández, recebeu nesta quarta-feira o apoio da chanceler alemã, Angela Merkel, para que o país chegue a um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para refinanciar sua dívida, segundo informaram fontes oficiais argentinas.

Os dois líderes conversaram por meio de uma videoconferência, que durou cerca de 40 minutos, e discutiram a situação em ambos os países e suas respectivas regiões no contexto da pandemia da Covid-19, assim como as negociações da Argentina para saldar suas dívidas com o FMI e o Clube de Paris.