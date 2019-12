A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse nesta quinta-feira que o compromisso de neutralizar as emissões de carbono até 2050 firmado hoje pelos países da União Europeia (UE), com a exceção da Polônia, é um grande passo para o bloco.

"A Polônia não se vê em posição de se comprometer, mas isso é, de todas as formas, um grande passo em frente", disse Merkel a jornalistas após o fim da primeira rodada de reuniões da cúpula da UE.

Merkel disse estar "relativamente satisfeita" com o resultado final das negociações de hoje. Para a chanceler da Alemanha, os países europeus conseguiram mostrar que não estão divididos na política climática.

A chanceler revelou que as discussões foram intensas. Pelo bloqueio da Polônia, as negociações para que os países da EU firmassem o compromisso de neutralizar as emissões de carbono até 2050 duraram quase 9 horas.

Além da neutralidade climática, Merkel disse que há também um compromisso firmado entre os países para que haja mudanças na política energética. Isso promoverá, segundo a chanceler alemã, uma transformação fará a economia europeia respeitar o meio ambiente.

Merkel reconheceu que houve diferentes enfoques e propostas de caminhos a serem seguidos sobre o futuro da produção de energia no bloco. "Alguns apoiam a energia nuclear, outros não", sintetizou.

Para a chanceler da Alemanha, ainda falta muito trabalho a ser feito para que o compromisso assumido hoje seja de fato cumprido. Um desses desafios será escrever os documentos legais que permitam que a medida seja desenvolvida plenamente por todos os membros da UE. EFE

mb/lvl