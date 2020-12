A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, durane uma sessão do Bundestag nesta quarta-feira. EFE/HAYOUNG JEON

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, reconheceu nesta quarta-feira que as vacinas que podem ser administradas nos primeiros três meses de 2021 não serão suficientes para provocar uma "mudança significativa" no nível da epidemia no país.

Merkel fez essas declarações enquanto discursava perante a sessão plenária do Bundestag (Câmara Baixa) para defender o orçamento do próximo ano, que prevê uma nova dívida de 180 bilhões de euros para combater a crise desencadeada pela Covid-19.