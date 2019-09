A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, encerrou neste sábado a 12ª visita oficial à China com uma conversa com alunos de uma universidade, aos quais garantiu que "hoje, mais do que nunca, devemos pensar e agir de forma multilateral em vez de forma unilateral".

Depois de se reunir com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, e com o presidente, Xi Jinping, em Pequim, a governante se reuniu com estudantes da Universidade Huazhong de Ciência e Tecnologia, situada na cidade de Wuhan, segundo a página oficial da chancelaria alemã.