Preocupada com a situação econômica da Alemanha e o consequentemente distanciamento em relação aos Estados Unidos de Donald Trump, a chanceler alemã, Angela Merkel, chegará à cupula do G7 com a diminuição da tensão na guerra comercial e o reforço das relações multilaterais como principais apostas.

A reunião das principais economias do mundo na cidade de Biarritz, no sudoeste da França, é a melhor oportunidade para que a chanceler volte a colocar as cartas sobre a mesa, embora o panorama internacional seja cada vez mais complicado.