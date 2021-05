A chanceler alemã, Angela Merkel, pediu nesta sexta-feira aos países do G20 que contribuam para o consórcio Covax, para assegurar o acesso de países pobres às vacinas contra a Covid-19, ao mesmo tempo em que reiterou a necessidade de proteger as patentes pelo interesse do desenvolvimento científico.

"O acesso a vacinas e medicamentos deve ser garantido para enfrentar a pandemia", disse a líder alemã no fórum Global Solutions, organizado pela Itália, que ocupa a presidência rotativa do G20.