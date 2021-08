A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, reconheceu nesta segunda-feira que ela e toda a comunidade internacional estavam errados em sua avaliação da situação no Afeganistão e de como ela poderia evoluir após a saída das tropas internacionais.

Merkel fez as observações em uma entrevista coletiva para avaliar a tomada de poder pelos talibãs no país asiático, onde a Alemanha está tentando, apesar do caos, retirar seus cidadãos e afegãos que trabalham há anos com suas tropas e corpo diplomático.