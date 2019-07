A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, comentou nesta sexta-feira sobre os ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra quatro deputadas democratas e se solidarizou com elas.

Ao ser perguntada a respeito do assunto em entrevista coletiva, a chanceler afirmou que as declarações de Trump "minam a força dos Estados Unidos" e ficou do lado das congressistas.