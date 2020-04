A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, alertou nesta segunda-feira que o crescente debate em seu país sobre o relaxamento das restrições à vida social e à atividade econômica pode prejudicar o frágil progresso contra a Covid-19.

De acordo com informações da imprensa alemã, em uma videoconferência com a liderança de seu partido, a União Democrática Cristã (CDU), Merkel mostrou preocupação com a possibilidade da pressa de reabrir comércios e permitir que atos públicos em alguns estados federais, atrapalhem a luta contra a pandemia.

Na sua opinião, isso aumenta o risco de recaída, pois transmite aos cidadãos a sensação de que a crise foi superada, o que levaria a um relaxamento das atuais prevenções, como distância social, lavagem frequente das mãos e máscaras.

Alguns estados federados começam hoje a tomar medidas no sentido da normalização, embora com muitas restrições e medidas de proteção, conforme acordado pelos 16 estados federados e pelo governo central na semana passada.

Os estados federados, no entanto, por possuírem competências, podem especificar de maneira diferente as linhas gerais acordadas, dependendo de suas necessidades, interesses e efeitos da pandemia em seu território.

A partir de hoje, empresas de até 800 metros quadrados serão reabertas e os alunos do último ano de formação obrigatória poderão retornar às salas de aula, embora em alguns estados federados essa medida não entrará em vigor nas próximas duas semanas.

As regras do distanciamento social, no entanto, serão mantidas pelo menos até 3 de maio, conforme acordado na última quarta-feira.

Durante a videoconferência, Angela Merkel lembrou que no próximo dia 30 haverá uma nova negociação entre o governo central e os estados federados para estudar novos passos no retorno ao que tem sido chamado de "nova normalidade".

Na opinião de Merkel, será importante avaliar os efeitos econômicos e de saúde desses primeiros passos para a normalização.

A Alemanha é um dos países com os casos mais registrados, mas com uma das menores taxas de mortalidade. Segundo os dados mais recentes do Instituto Robert Koch, o centro nacional de referência em epidemiologia, até agora 141.672 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus, com 4.404 mortes. EFE

jpm/phg