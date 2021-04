O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou. EFE/Arquivo

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, afirmou nesta segunda-feira que seu governo não tomará novas medidas para frear o avanço da Covid-19, apesar da "triste realidade" que o país enfrenta com o aumento de mortes nas últimas semanas.

Embora neste mês de abril tenha ocorrido um aumento exponencial de vítimas, o presidente destacou que essa situação "será revertida com a vacinação, com os cuidados pessoais e, obviamente, com a chegada rápida à hospitalização e tratamentos intensivos".