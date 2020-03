O governo de Nova Déli anunciou nesta terça-feira que identificou uma mesquita na cidade como o foco da propagação do novo coronavírus na Índia, com dezenas de infectados e sete mortos, participantes de um evento com peregrinos de vários países, apesar do confinamento imposto pelas autoridades.

"Os organizadores do evento cometeram um crime grave", disse o chefe do Departamento de Saúde do governo de Nova Déli, Satyendar Jain.