Os capitães de Argentina e Chile saíram com sensações diferentes do empate entre as duas seleções em 1 a 1 nesta segunda-feira, no Estádio Olímpico Nilton Santos, pelo grupo A da Copa América: enquanto o atacante Lionel Messi, da bicampeã mundial, apontou o que faltou para obter a vitória, o meia Arturo Vidal, de 'La Roja', comemorou o resultado.

"Faltou tranquilidade para nossa equipe. Quando estávamos à frente no placar não conseguíamos manter a bola. O campo não nos ajudou muito. Nós não tivemos o controle da bola, não jogamos mais rápido, o que eles fizeram. Não vi pênalti, e isso muda o jogo", comentou Messi, criticando o gramado do Engenhão.