Maior ídolo do futebol argentino da atualidade, Lionel Messi exaltou nesta quarta-feira a lenda Diego Maradona, que faleceu aos 60 anos em sua casa na província de Buenos Aires.

No Instagram, o craque do Barcelona postou uma foto na qual aparece junto com o 'Pibe' e disse que hoje é "um dia muito triste para todos os argentinos e para o futebol".