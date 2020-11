O atacante argentino Lionel Messi ficou fora da lista de relacionados divulgada nesta segunda-feira para o duelo do Barcelona com o Dínamo de Kiev, que acontecerá amanhã na Ucrânia, pela quarta rodada do grupo G da Liga dos Campeões.

O camisa 10 não embarcará para a antiga república soviética por decisão técnica, que visa preservá-lo da partida. Outro jogador na mesma situação é o meia holandês Frenkie de Jong.