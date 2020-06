Mais da metade da população da Espanha poderá entrar na fase final do plano de transição elaborado pelo governo no início da semana, para que todo o país recupere gradualmente a normalidade socioeconômica após controlar a epidemia da Covid-19.

O Ministério da Saúde resolverá nesta sexta-feira os pedidos da maioria das regiões autônomas espanholas para passar completamente à fase 3, cuja duração coincidirá, em princípio, com o último prazo do estado de alarme nacional, que termina no próximo dia 21.

Nesta fase, serão as autoridades autônomas que decidirão como gerir os últimos dias da crise.

Também na próxima segunda, a região de Madri, a cidade de Barcelona e sua região metropolitana, as mais afetadas pela epidemia e as mais atrasadas na retomada das atividades sociais e econômicas por esse motivo, assim como Castela e Leão (centro-norte), poderiam passar à fase 2.

Parte do território da região de Castela-Mancha (centro) passaria para a fase 3 e o restante permanecerá na fase 2, como toda a região de Valência (leste) por "prudência".

Ontem, o Ministério da Saúde comunicou mais cinco mortes por Covid-19 em comparação ao dia anterior, elevando o número total de vítimas para 27.133, enquanto os casos diagnosticados são 240.660.

No entanto, ontem a OMS estimou que 29.858 pessoas morreram na Espanha em consequência da Covid-19.

Além disso, a segunda parte de um estudo nacional de soroprevalência confirma que 5,2% dos habitantes tiveram contato com o novo coronavírus, portanto está longe da imunidade do grupo. EFE

nac-jl/phg