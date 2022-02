Mais da metade da população dos países de baixa renda da América continua sem vacinação, segundo os dados da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), que calcula em que 54% das pessoas desses territórios ainda não recebeu uma dose sequer.

Em entrevista coletiva semanal, a diretora da Opas, Carissa Etienne, celebrou nesta quarta-feira que 63% da população da América já está plenamente vacinada, uma das taxas mais altas do mundo, mas advertiu que a imunização continua muito desigual de acordo com os países e com os recursos econômicos.