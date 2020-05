A média diária do número de passageiros no metrô de Nova York, nos Estados Unidos, subiu 50% em maio, na comparação com abril, segundo publica nesta quinta-feira o jornal local "The New York Times".

O veículo de comunicação obteve os dados junto a fontes da Autoridade Metropolitana de Transportes (MTA, pela sigla em inglês). A média atual, aponta o "NYT", é de 600 mil usuários por dia no serviço, contra 400 mil de abril.

A presidente interina do órgão regulador de trânsito da cidade de Nova York, Sarah Feinberg, admitiu que houve um aumento "significativo", embora a média ainda esteja muito abaixo do habitual, que é de 5 milhões de pessoas por dia.

O número de passageiros do serviço de ônibus também vem apresentando aumento, com a média diária subindo de 400 mil para cerca de 700 mil.

De acordo com as autoridades municipais, 123 funcionários do serviço de transporte de Nova York morreram após terem contraído a Covid-19, até ontem. Apenas três deles não trabalharam nas divisões do metrô e de ônibus da MTA. EFE

rny/bg