Uma mãe mexicana se reencontrou na sexta-feira passada com a filha que, há 14 anos, foi sequestrada em sua casa na Flórida, graças a uma mensagem que a jovem enviou do México através das redes sociais.

A Polícia da cidade de Clermont, na Flórida, celebrou nesta semana o encerramento do caso que começou em setembro de 2007, com o sequestro de Jacqueline Hernández, que à época era uma menina de seis anos que morava com a mãe, Angélica Vences-Salgado.