O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmou nesta quinta-feira que seu governo não cederá a "soberania" do país, mesmo que isso signifique deixar o Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC) em meio ao conflito sobre as consultas sobre a política energética mexicana.

"Mesmo no caso do mercado mais importante do mundo, se ter acesso a esse mercado implica em abrir mão da soberania, não aceitamos, não vamos entregar nossa independência a nenhum governo estrangeiro", disse López Obrador em sua entrevista coletiva diária no Palácio Nacional.