O governo do México anunciou nesta quarta-feira um reforma no sistema de previdência social com a meta de aumentar em 40% a renda dos aposentados através do compromisso dos empregadores de aumentar as contribuições acima do dobro.

A iniciativa também subirá de 34% para 82% a cobertura de trabalhadores com pensão garantida e aumentará de 56% para 97% o número de mexicanos ativos com direito a uma pensão, explicou o secretário da Fazenda e Crédito Público, Arturo Herrera.