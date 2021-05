Cidade do México

EFE Cidade do México 11 mai 2021

O diretor-geral do Centro Nacional de Programas Preventivos e Controle de Doenças do México, Ruy Lopez Ridaura, durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira. EFE/Presidência do México

O governo do México anunciou nesta terça-feira o início da vacinação contra a Covid-19 de mulheres grávidas, independentemente da idade, porque, segundo as autoridades sanitárias do país, estas têm "maior risco de morte".

"Foi decidido incluir todas as mulheres grávidas, independentemente da sua idade. Serão candidatas à vacinação a partir da nona semana de gravidez", explicou Ruy Lopez Ridaura, diretor-geral do Centro Nacional de Programas Preventivos e Controle de Doenças do México.