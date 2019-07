O governo do México afirmou nesta terça-feira que o fluxo migratório do país para os Estados Unidos caiu 39,3% se forem comparados os números de maio - antes do acordo migratório entre ambos - com os atuais.

"O fluxo migratório do México para os Estados Unidos segue caindo. Para o mês que está por concluir, estimamos que teremos um número de 87.648 pessoas que chegaram à fronteira norte, e em maio eram 144.278. Isto significa uma redução considerável", disse o chanceler do México, Marcelo Ebrard.