EFE Inés Amarelo Cidade do México 14 mai 2021

Ao ritmo de "YMCA", famosa canção da banda Village People, um grupo de animadores tenta motivar os mexicanos no posto de vacinação contra a Covid-19. Alguns se movem energeticamente, enquanto outros resistem, num cenário colorido que nos lembra que o país gosta de festejar.

"As pessoas responderam de forma excelente porque no fim das contas somos mexicanos, gostamos da festa, da alegria. E uma coisa muito importante é que agora eles já querem ir à vacinação por causa da dança e pela atenção que recebem", disse à Agência Efe, Magdalena Vega, uma das coordenadoras do programa Ponte Pila.