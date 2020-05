O México ultrapassou a marca de 4 mil mortes por Covid-19, com 4.220, 294 delas de ontem para hoje, e já tem mais de 40 mil casos de infecção por coronavírus, depois dos 1.862 registrados nesta quarta-feira, o que elevou o total a 40.186.

Os casos relatados nesta quarta aumentaram 4,9% em relação à véspera, confirmou o diretor de Epidemiologia do país, José Luis Alomía, em entrevista coletiva no Palácio Nacional.

Ao apresentar o relatório técnico da COVID-19, Alomía destacou que do total de casos desde o início da pandemia, no final de fevereiro, 9.378 desenvolveram sintomas durante os últimos 14 dias e são, portanto, considerados parte ativa da doença. Essa lista ganhou 561 novas pessoas hoje, um aumento de 6,36%.

As áreas com maior contágio são a Cidade do México, com 2.240, e o Estado do México, com 1.244 nos outros municípios, seguidos pelos estados de Tabasco, Veracruz e Baixa Califórnia, de acordo com estatísticas das autoridades sanitárias. EFE

jth/dr

(foto)