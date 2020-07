Cidade do México

EFE Cidade do México 30 jul 2020

O México confirmou nesta quarta-feira mais 515 mortes por Covid-19 e ultrapassou a marca de 45 mil no total desde o começo da pandemia, com 45.361, enquanto o número de casos desde que o coronavírus chegou ao país subiu para 408.449, com 5.752 nas últimas 24 horas.

Ao apresentar o relatório técnico sobre o SARS-CoV-2, o diretor de Epidemiologia do governo mexicano, José Luis Alomía, relatou que 943.514 testes laboratoriais foram realizados no país para detectar o vírus desde fevereiro. Destes, 445.087 deram resultado negativo e 89.978 aguardam um relatório laboratorial, o que leva as pessoas submetidas a eles à lista de casos suspeitos.