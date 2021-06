O governo do México iniciou nesta quinta-feira a vacinação de toda a população do estado fronteiriço de Baja California com a carga de 1,35 milhão de vacinas da Janssen enviadas pelos Estados Unidos.

A princípio, as autoridades haviam informado que essas vacinas seriam utilizadas para imunizar a população de todos os municípios fronteiriços do norte do país para reabrir a fronteira com os Estados Unidos, mas finalmente terão como destino apenas o território de Baja California.