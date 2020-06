O governo do México classificou nesta quinta-feira como "histórica" a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de manter o programa de Ação Diferida para Chegadas na Infância (Daca), que protege da deportação cerca de 650 mil pessoas que chegaram ilegalmente ao país quando crianças, conhecidas como "sonhadores".

"Uma decisão histórica da Suprema Corte dos EUA sobre o Daca: 5 a 4 contra o fim do programa", escreveu no Twitter o subsecretário do Ministério das Relações Exteriores do México para a América do Norte, Jesús Seade.

O diplomata, que negociou o tratado comercial entre México, EUA e Canadá, comemorou que "os 'sonhadores', heróis lutando na linha de frente contra a Covid-19 e parte essencial do tecido produtivo e social dos EUA, manterão seu status migratório". Segundo ele, "um dia inesquecível".

A Suprema Corte concluiu que o presidente Donald Trump não seguiu os mecanismos estabelecidos na lei quando interrompeu o Daca em 2017. O programa foi criado em 2012, pelo ex-presidente Barack Obama, e permitiu que milhares de indocumentados trabalhassem e estudassem.

"A decisão do Departamento de Segurança Nacional de acabar com o Daca foi arbitrária", escreveu o presidente da Suprema Corte, John Roberts, de tendência conservadora, em argumento apoiado pelos quatro juízes progressistas do tribunal.

MEXICANOS NOS EUA.

De acordo com estatísticas do governo do México, cerca de 11,8 milhões de mexicanos residem fora do país, a imensa maioria deles (97,2%, aproximadamente 11,3 milhões) nos Estados Unidos.

Grande parte dos migrantes mexicanos no país vizinho se concentra nos estados da Califórnia, do Texas e do Arizona. Entre os migrantes, 8% têm vistos, 17% têm dupla nacionalidade, 27% são residentes permanentes e 48% são indocumentados.

Dados oficiais do final de 2019 mostram que 207.741 mexicanos foram repatriados de EUA e Canadá desde dezembro de 2018, quando Andrés Manuel López Obrador foi eleito presidente, até novembro de 2019. EFE

